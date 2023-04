Nuoto, agli Assoluti di Riccione Matteo Restivo vince e vola ai Mondiali di Fukuoka, Sara Curtis stupisce nei 50 sl. E’ nata una stella?

di Gh.Gr.

Ecco Matteo Restivo che stacca il biglietto per Fukuoka vincendo i suoi 200 dorso con il suo 1’56″96, gli altri dovranno cercare altre occasioni. Vince Cusinato, scompare Gabriele Detti (non sta bene questo ragazzo, sembra molto infelice). Nei 200 sl maschili Di Tullio, Ciampi e Megli sono i primi tre. Ma il tempo per Fukuoka non lo fa nessuno dei tre.

Poi c’è una sorpresona: una ragazza che è pure bellissima, oltre che velocissima, e che vola sull’acqua con il suo potente stile libero: vince i 50sl, fa il primato italiano juniores e batte Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro. La nuova campionessa italiana è Sara Curtis (16 anni!!!) e se abbiamo capito bene potrebbe essere nata una nuova stella del nuoto. Impressionante. Teniamola d’occhio.

(16 aprile 2023)

